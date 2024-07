NUNO GOMES, Viola? Dispiace per le tre finali perse

FirenzeViola.it

Nuno Gomes, grande ex attaccante della Fiorentina e del Portogallo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell'ottavo di finale della Nazionale allenata da Roberto Martinez contro la Slovenia: "Se sono stupito dall'altruismo di Cristiano Ronaldo? Per me quello è il calcio (riferendosi all'assist contro la Turchia, ndr), deve passare la palla al compagno per fare gol, è messo meglio. Capisco abbia stupito tutti però... Lui cerca il gol, fin quando non arriverà lavorerà per la squadra. Ormai è esperto, sa che quando non segni l'unica cosa è continuare a lavorare, prima o poi lo farà, spero già oggi".

Un pensiero sulla Fiorentina che in due anni ha perso 3 finali?

"Purtroppo non ha vinto una finale, tre sono tante, ma spero in un futuro prossimo che vinca".