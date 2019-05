NORGAARD, In viola ho avuto poche occasioni

Christian Norgaard, ex centrocampista della Fiorentina passato negli scorsi giorni al Brentford in Championship, ha parlato in conferenza stampa: "Penso di essermi comportato bene a Firenze ma per diversi motivi non mi è mai stata data la possibilità di giocare. Non è stato facile arrivare in viola e superare le gerarchie. Non ho avuto molte occasioni per dimostrare il mio valore, l'allenatore non mi ha più dato fiducia dopo un paio di partite a Natale. Ho avuto la sensazione che non contasse il mio rendimento in allenamento. Avrei potuto fare un altro anno in Italia alla Fiorentina, ma la scelta migliore è stata sicuramente quella di venire al Brentford".