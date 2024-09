NAZIONALE, Raspadori: "avevamo voglia di rivalsa"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "E' stata una grande vittoria, ottenuta contro una squadra del genere. Questa è la strada giusta, avevamo bisogno di rifarci dopo un'estate negativa, e questa voglia si è vista". Così, dai microfoni di RaiSport, Giacomo Raspadori, uno dei principali artefici della vittoria dell'Italia a Parigi.

Raspadori sottolinea poi che "la posizione in cui ho giocato oggi credo sia la migliore per me - dice -, per aiutare a legare il gioco e stare più vicino ai centrocampisti, e così riesco, venendo da dietro, ad attaccare l'area". "Una delle mie caratteristiche principali è di mettermi a disposizione dei compagni e di cercare di capire il gioco, e trovare lo spazio giusto nel momento in cui la situazione lo richiede". (ANSA).