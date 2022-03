NARDELLA, Scherza con Batigol: "Tornato a casa"

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, VIOLA, CHE ESODO A REGGIO: AD ORA 2.200 TIFOSI Si annuncia un vero e proprio esodo (dopo quello a inizio ottobre di Venezia) di tifosi viola in vista della sfida di sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, trasferta da sempre presa d’assalto da parte dei fiorentini: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it,... Si annuncia un vero e proprio esodo (dopo quello a inizio ottobre di Venezia) di tifosi viola in vista della sfida di sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, trasferta da sempre presa d’assalto da parte dei fiorentini: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it,... NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, OGGI ALLE 15 ULTIMO RECUPERO: C'È IL NAPOLI Sarà una giornata a forte tinte viola quella che andrà in scena oggi a Firenze: prima del big match tra Fiorentina e Juventus delle 21, gara valida per le semifinali d'andata di Coppa Italia, scenderà in campo anche la Primavera di mister Alberto... Sarà una giornata a forte tinte viola quella che andrà in scena oggi a Firenze: prima del big match tra Fiorentina e Juventus delle 21, gara valida per le semifinali d'andata di Coppa Italia, scenderà in campo anche la Primavera di mister Alberto... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi