NAPOLI, Spunta l'idea Casadei per il dopo-Folorunsho

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli nella giornata di ieri ha mosso passi importanti per Cesare Casadei. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, secondo cui il centrocampista dell'Under 21, cresciuto nell'Inter e oggi al Chelsea, è finito nel mirino di Giovanni Manna che ha superato la concorrenza del Torino ed è pronto a consegnare ad Antonio Conte un rinforzo per gli azzurri. Il calciatore romagnolo è il profilo scelto per sostituire Michael Folorunsho, centrocampista che - conferma Tmw - tra domani e venerdì sarà a Firenze per le visite mediche e poi iniziare la sua avventura alla Fiorentina.

Non è finita qui: gli azzurri hanno anche altre opzioni per il dopo-Folorunsho. Il primo nome sarebbe quello di Jacopo Fazzini, ma è in atto un braccio di ferro con la Lazio che lascia presagire tempistiche allungate. Ecco quindi che, come riporta Il Mattino, per la linea mediana, spunta Martin Payero. Il centrocampista dell'Udinese spicca per doti di inserimento e, proprio per questo, piace molto al tecnico salentino. De Laurentiis dunque bussa alla porta della famiglia Pozzo