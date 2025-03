Napoli, Rrhamani sulla gara di ieri: "Attaccanti viola bravi, ci hanno messo in difficoltà"

vedi letture

Il calciatore del Napoli, Amir Rrhamani, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare della gara di ieri. Di seguito le sue parole: "Dalle statistiche sembra che ho fatto una buona prestazione, ma comunque i loro attaccanti, che sono molto bravi, ci hanno messo in difficoltà. Sono molto felice della vittoria, i miei numeri personali sono meno importanti della vittoria di squadra. Stiamo lavorando per avere sempre il baricentro alto e fare una pressione alta. Ci siamo allenando in questo modo da tanto tempo e credo che lo stiamo facendo bene. Quando ti abbassi puoi andare più in difficoltà".