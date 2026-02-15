Napoli-Roma, annunciate le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Gasperini

Napoli-Roma, annunciate le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e GasperiniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Roma, posticipo della 25esima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Conte e Gasperini per il match in programma allo stadio Maradona alle 20:45.

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.