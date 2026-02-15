Italiano esulta, il Bologna torna a vincere: successo per 2-1 sul campo del Toro

vedi letture

Torna al successo il Bologna di Vincenzo Italiano dopo una striscia di quattro ko di fila in campionato e l'eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia: i rossoblù si sono infatti imposti per 2-1 sul campo del Torino, grazie ai gol tutti nella ripresa di Moro e di Castro che hanno annullato il momentaneo pari granata di Vlasic.

Con questo risultato, il Bologna sale a quota 33 punti in classifica, all'8° posto e al pari della Lazio, mentre il Torino incappa nella quarta sconfitta nelle ultime sei giornate e resta al 14° posto a quota 27 punti, a +6 dalla Fiorentina.