NAINGGOLAN, Io viola? Parole Montella interessanti

Queste le parole di Radja Nainggolan, mediano del Cagliari, nel post partita di oggi in zona mista: “I risultati positivi ci aiutano, ci divertiamo molto: non possiamo sapere quanti margini di miglioramento possiamo avere, giochiamo sempre un calcio ottimo perché dominiamo le partite cosa che prima non ci succedeva. Sono passi in avanti che ci permettono di crescere ancora. Il 3° posto? A inizio anno abbiamo perso partite che non meritavamo… adesso abbiamo acquisito consapevolezza, il percorso è quello giusto. Se potevo venire a Firenze in estate? Io ho fatto una scelta di cuore, ho avuto discorsi con Montella ed erano anche interessanti ma quando uno da una scelta uno gli deve dar seguito. Il mio desiderio era tornare a Cagliari e il fatto che il mio club abbia fatto una squadra così ha agevolato la mia scelta”.