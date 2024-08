N. PIEROZZI, Ho fatto di tutto per venire al Palermo

Fonte: Palermo Today

"Provo emozioni bellissime, ho voluto fortemente questa società: è stata una trattativa lunga ma il mio desiderio era quello di giocare nel Palermo". Sono queste le prime parole di Niccolò Pierozzi, nuovo terzino rosanero, rilasciate al sito ufficiale del club dal ritiro di Manchester. L'ex tornante della Fiorentina motiva la propria scelta di vestirsi di rosanero: "La piazza, la tifoseria, la storia di questo club - ha dichiarato - sono state premesse fondamentali per la mia scelta. Ho fatto di tutto per essere qui e non vedo l'ora di iniziare. Conoscevo già tanti compagni, li ho affrontati contro nelle partite di campionato. Credo che la competizione in squadra sia fondamentale, avere più calciatori pronti nello stesso ruolo diventa determinante se vuoi raggiungere traguardi importanti".

Sul ruolo: "Io sono destro ma gioco ovunque. Ho fatto entrambe le fasce - ha precisato - e mi metto dove chiederà il mister: sono disposto a tutto. Indossare la maglia rosanero è una grande responsabilità, dietro c'è una tifoseria importante. Il Barbera pieno sarà uno scoglio molto grosso da superare per tutte le squadre. Il pubblico - ha concluso - ci darà una grande mano e dovremo cercare di sfruttare il più possibile il fattore campo. Mio fratello Edoardo (ha vestito il rosanero nella stagione 2022/23 ma solo per poco tempo, ndr) mi ha parlato benissimo della città e della tifoseria: arrivo con un bel biglietto da visita".