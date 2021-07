N. GONZALEZ, Premiato a Escobar: "Umiltà e lavoro"

Nico Gonzalez, nuovo attaccante della Fiorentina, premiato in patria. Dopo il successo in Copa America da parte dell'Albiceleste, il giocatore è rientrato in Argentina a Belen de Escobar per incontrare il sindaco Ariel Sujarchuk che - secondo Eldeportivoweb.com - ha inviato al Consiglio deliberativo una bozza di ordinanza per dichiarare il ragazzo 'Cittadino eccezionale dello sport nazionale e internazionale'. Queste le dichiarazioni in merito rilasciate da Gonzalez dopo l'onoreficenza: "Ringrazio il sindaco per questo riconoscimento che mi inorgoglisce, poiché Escobar per me rappresenta molto, mi ricorda l'infanzia e la fatica che ho fatto per arrivare dove sono adesso. La mia famiglia mi ha sempre trasmesso tanta umiltà e lavoro: voglio che i ragazzi che giocano nei club di qui, come me, sappiano che attraverso gli sforzi si possono raggiungere i propri obiettivi".