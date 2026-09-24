Montella confessa: "Arrivate offerte diverse ma volevo restare CT della Turchia"

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La Turchia si prepara alla sfida contro la Francia di Zidane, in programma domani a Kocaeli e valida per la prima giornata del Gruppo 1 della UEFA Nations League A. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Vincenzo Montella, parlando anche delle offerte ricevute in questi mesi: "Non bisogna continuamente rivangare i fallimenti del passato. In questo momento tutti sono in buone condizioni. Siamo in un settore in cui la competitività è ai massimi livelli. Domani giocheremo un'altra di quelle partite impegnative. Futuro? Devo essere realista. Sono molto legato alla Nazionale. Devo fare riferimento a tutto il mio staff. Quando siamo subentrati era un periodo in cui c'erano dei problemi. Per la prima volta nella nostra storia siamo andati al Campionato Europeo chiudendo il girone al primo posto, abbiamo partecipato alla Coppa del Mondo".

E aggiunge: "Il calcio è crudele. Ho voluto proseguire nel mio incarico in Nazionale perché il nostro lavoro qui non è ancora finito. Ci sono cose che devo raggiungere. Il nostro presidente e la nostra dirigenza mi fanno sentire la loro vicinanza. Abbiamo vissuto una grande amarezza dopo la Coppa del Mondo, ma ho voluto rialzarmi. In questo percorso sono arrivate anche offerte diverse, ma non ne ho ascoltata nessuna. Siamo entrati in un periodo in cui giocheremo quattro partite di fila. Questa situazione ci entusiasma. Dobbiamo agire con la mentalità di rappresentare il nostro Paese nel miglior modo possibile".