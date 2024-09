MUSEO FIORENTINA, Ricorda il "Pompa", Stefano Biagini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con un post sui propri canali social, il Museo Fiorentina ricorda così Stefano Biagini, storico tifoso viola detto "il Pompa", 32 anni dopo la sua scomparsa. Questa la didascalia che accompagna la foto (in calce):

Il Museo Fiorentina ricorda, nel 32° anniversario della scomparsa,

il grande Stefano BIAGINI, detto "POMPA".

Nato a Prato il 24 gennaio 1955, fondatore degli Ultras Viola e del tifo organizzato in Curva Fiesole, è prematuramente scomparso il 16 settembre 1992 portando la sua Fiorentina e la Curva Fiesole nel cuore.

Entrato a far parte della prestigiosa Hall of Fame Viola nell’edizione 2012, per sempre tra i Grandi della nostra Storia!

Un abbraccio commosso ai familiari

Stefano sempre con noi!