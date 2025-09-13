Move First, si chiude la due giorni di sport all'insegna della solidarietà a Scandicci

vedi letture

Si è conclusa la due giorni di Move First, l'evento tra motori, sport e solidarietà tenutosi presso il Centro Tennis La Fiorita di Scandicci (FI). Oltre sessanta gli atleti che hanno dato vita ai due tornei di tennis e padel, con la cerimonia finale di premiazione che ha visto il ricavato dell'evento a favore della Fondazione Tommasino Bacciotti. L'evento è stato inaugurato da una partita speciale, cui hanno partecipato gli ex giocatori della Fiorentina Alberto Di Chiara, Lorenzo Amoruso e Aldo Firicano, Veronica Angeloni brand ambassador della Savino Del Bene Volley, e l'attore Francesco Bruni.