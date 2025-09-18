Mourinho ricomincia in patria. Lo Special One è il nuovo allenatore del Benfica
Dopo l'esperienza al Fenerbahce, José Mourinho ricomincia in patria. L'ex allenatore di Inter, Real Madrid e Roma è stato infatti annunciato ufficialmente come nuovo tecnico del Benfica. Questo il comunicato dei lusitani in merito:
"In una dichiarazione inviata alla Commissione per il Mercato dei Valori Mobiliari Portoghese (CMVM), "Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa di aver raggiunto un accordo con l'allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per stipulare un contratto di lavoro sportivo fino alla fine della stagione 2026/27. Inoltre, 10 giorni dopo l'ultima partita ufficiale della stagione 2025/26, alle stesse condizioni, sia il Benfica SAD che l'allenatore potranno scegliere di non rinnovare il contratto per la stagione 2026/27".
