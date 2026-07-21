Lutto per Maurizio Sarri: a 97 anni è morto il padre Amerigo

Lutto per Maurizio Sarri: a 97 anni è morto il padre AmerigoFirenzeViola.it
Oggi alle 11:30News
di Redazione FV

Grave lutto per Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta. Nelle scorse ore è deceduto il padre Amerigo all'età di 97 anni. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato un punto di riferimento per il ciclismo toscano e italiano, passione che condivideva anche col figlio. 

L'Atalanta si è stretta intorno al proprio tecnico con un comunicato che recita: "Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia".