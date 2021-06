MORABITO, Con Gattuso sale l'asticella. Vlahovic...

Vincenzo Morabito, operatore ed esperto di calciomercato, è intervenuto a Stadio Aperto. Nel corso dell'intervista anche un suo punto di vista sull'arrivo di Gattuso a Firenze: “Anche il sottoscritto è per metà calabrese… Non ci sono parole per parlarne, sia umanamente che come professionista. Fece la prima sfida a 17 anni quando lo portai a Rangers, in Scozia senza saper la lingua. Ma è uno tosto, che non molla. Faccio i complimenti a Pradè, ha un presidente con un certo carattere e penso che Gattuso possa fare da punto d’equilibrio per rendere più completa la società”.

L’asticella andrà alzata sul mercato?

“Commisso non è venuto per lottare in zona retrocessione, lo spiega anche l’arrivo di Gattuso. La speranza è che la Fiorentina torni al suo livello, importante anche che la politica si dia una svegliata”.

In che senso?

“Si parla tanto: perché non investono gli stranieri? Perché c’è troppa burocrazia. Mi sembra però che Draghi abbia preso la direzione giusta”.

Che devono fare con Vlahovic?

“Gattuso ora è un vantaggio per come poter gestire il ragazzo, sul lato umano è bravo a fare gruppo. La Fiorentina deve stare tranquilla, ma anche lo stesso Vlahovic: andare subito in una big è rischioso, guardate com’è andata a Romero, che era della Juve ma è esploso all’Atalanta. Non deve assolutamente partire, può crescere con Gattuso e, per avere la dovuta tranquillità, ovviamente dovrà rinnovare il contratto”.