Monza, Nesta su Bianco: "Su di lui non ho dubbi, me lo porterei anche a casa"

L'allenatore del Monza Alessandro Nesta in conferenza stampa ha parlato così di Alessandro Bianco: "Su Bianco non ho dubbi, me lo porterei anche a casa. Dicono che è il mio uomo, per me è un giocatore tecnica e furbo nonostante la giovane età. Con me avrà sempre una vita felice. Con l'arbitro magari c'è stato qualche confronto ma sinceramente mi è piaciuto. Intelligente nel gestire la sfida ma anche nel parlare con tutti noi. Buon arbitraggio, è stato bravo. Anche Zeroli è un giovane sveglio, un profilo molto interessante".