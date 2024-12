MONZA, Il ds Modesto pronto a salutare: rescissione

FirenzeViola.it

Il Monza e il direttore tecnico François Modesto hanno concordato la rescissione del contratto con effetto immediato: lo riporta il giornalista Fabrizio Romano dal proprio profilo X. In questi giorni era stato reso noto della promozione di Mauro Bianchessi da responsabile del settore giovanile a direttore sportivo, ma se inizialmente sembrava che non dovesse cambiare la posizione centrale di Modesto come uomo al fianco di Galliani per il mercato, ora pare dunque che le strade debbano separarsi.