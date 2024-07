MONZA, Colpo a sorpresa tra i pali. Arriva Keylor Navas

FirenzeViola.it

Dopo la brusca frenata per l'ex portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini, il Monza, orfano di Di Gregorio volato a Torino direzione Juventus, come riporta Sky Sport, avrebbe chiuso a sorpresa il grande colpo Keylor Navas. Liberatosi dal Paris Saint-Germain, l'estremo difensore, colonna della nazionale costaricana, arriverà domani nella città brianzola per sostenere le visite mediche. Per il Monza si tratta di un'operazione a costo zero.