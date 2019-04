Le parole di Riccardo Montolivo dalla zona mista dello stadio Franchi:

VIOLACHANNEL: ''Cosa vi chiede oggi il Mister? "Il nostro obiettivo e quello di vincere per dare continuità ai nostri risultati". Udinese in difficoltà fuori casa? "Sara dura perchè il gruppo di Guidolin è comunque molto forte. L'Udinese ha giocatori che possono cambiare l'andamento della gara da un momento all'altro". Amauri come lo hai visto? "E' un grandissimo giocatore. Giocare alcune gare senza attaccante di ruolo non è stato facile". Obiettivo salvezza un po' poco per una rosa come la vostra? "In questo momento e' doveroso pensare prima di tutto alla salvezza". La difesa viola una delle migliori del campionato? "La fase difensiva è un nostro punto di forza, dobbiamo però migliorare nel gioco e nella manovra".

SKY: ''L'Udinese ha qualche difficoltà fuori casa ma ha dei giocatori che possono cambiare la partita in ogni momento. Amauri? E' stato un grande innesto, è un validissimo giocatore che si è inserito subito e ci ha regalato forza e qualità''.