MONTIEL, Mi ispiravo a Ozil ma adesso...

Queste le parole del giovane viola Montiel dopo la vittoria per 3-1 contro il Monza: “Abbiamo giocato da Fiorentina. Io lavorerò ogni giorno per lottare per un posto nella Fiorentina. Il Real ormai è di passato, adesso penso al presente. Devo restare in viola migliorando sempre per un posto. Mi sono sempre ispirato a Ozil, ma adesso sono Montiel. So che a livello fisico sono debole, ma devo fare il mio gioco, sapere quali sono i miei punti forti. Sto lavorando con tutto lo staff per raggiungere il livello più alto possibile. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma il mio obiettivo è rimanere qua”.