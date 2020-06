MONTI, A mister Beppe Iachini chiedo di farci divertire

Il comico e speaker radiofonico Gianfranco Monti, noto tifoso viola, ha così parlato dell'imminente ritorno in campo della Fiorentina: "Ciò che chiederei a Beppe Iachini in queste dodici partite è di farmi divertire. Mi piacerebbe moltissimo ritrovare una squadra più brillante, perché è vero che Iachini non ha fatto male finora, però vorrei anche tornare a vedere il bel gioco. La nostra squadra non è scarsa, a mio avviso la si potrebbe fare divertente. Con cinque cambi credo anche che qualcuno in più giocherà, vedi Sottil. Io sono curioso di questa ripartenza ma proprio per il discorso dei cambi penso ne beneficerà la Juventus, vista la rosa lunga che può vantare".