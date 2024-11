MONTELLA, Come può liberarsi dalla Turchia: la clausola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prende quota l'ipotesi Vincenzo Montella per la panchina della Roma dopo l'esonero di Ivan Juric e il caos creatosi in queste settimane all'interno della società giallorossa. Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione online, nel contratto tra l'aeroplanino, ex allenatore tra le altre della Fiorentina, e la federazione turca, ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di liberarsi e spiega che si tratta del pagamento di sei mesi di stipendio.