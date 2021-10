MONELLI, Rinnovo DV9? Se ne poteva parlare dopo

L'ex attaccante viola Paolo Monelli ha parlato così dei temi legati alla Fiorentina, a partire dalla sconfitta di Venezia: "Mi auguro sia stato un incidente di percorso. Nella prima mezz'ora ha giocato praticamente solo la Fiorentina, poi è vero che nel secondo tempo non ha fatto granché per ribaltare il risultato. Però credo che la squadra viola possa fare un buon campionato, certo non arrivare tra le prime quattro-cinque".

La situazione Vlahovic?

"Probabilmente non è così tranquillo dopo tutti i discorsi relativi al rinnovo, nelle ultime due-tre partite le prestazioni sono venute a mancare. Tutti devono cominciare a gestire la cosa in maniera diversa: è ancora un giocatore della Fiorentina e del rinnovo se ne poteva riparlare anche a fine campionato visto che c'è quasi due anni alla scadenza. Ora è normale che a Firenze l'ambiente non sia così tranquillo, non è facile da gestire".

Cosa non ha funzionato nelle ultime partite?

"Anche l'ultima parte dell'anno scorso ci sono state partite in cui teneva l'attacco da solo. Così in questo inizio di campionato: bisogna ritrovare la tranquillità, ma il valore del giocatore c'è. Poi la squadra lo deve supportare… Se non arrivano palloni in mezzo diventa difficile soprattutto per gli attaccanti".

Vale 5 milioni all'anno?

"Il prezzo lo fa il mercato e questo è indubbio, ormai il calcio è un business. Secondo me però non li vale ancora perché ha fatto solo otto mesi ad alto livello".