Caso Mandragora: chiesti due anni ai vertici dell'Udinese

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La Procura di Udine ha chiesto due anni di reclusione per il presidente dell'Udinese Franco Soldati e per il vicepresidente Stefano Campoccia nell'ambito dell'inchiesta legata al trasferimento di Rolando Mandragora dalla Juventus al club friulano. Per l'Udinese è stata inoltre richiesta un'ammenda di 500 mila euro. Secondo l'accusa, l'operazione avrebbe nascosto un accordo non formalizzato che avrebbe consentito di generare una plusvalenza fittizia di circa 3 milioni di euro, con una conseguente presunta evasione fiscale. La difesa di Campoccia ha chiesto l'assoluzione, mentre le posizioni di Soldati e della società saranno discusse nell'udienza fissata per il 15 settembre. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.

Sul piano della giustizia sportiva, invece, il procedimento è già stato definito. Lo scorso gennaio l'Udinese ha patteggiato con la Procura FIGC, ricevendo una sanzione economica di 10.700 euro, la stessa inflitta anche a Stefano Campoccia e al direttore generale Franco Collavino. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto l'accordo senza comminare alcuna penalizzazione in classifica e, trattandosi degli stessi fatti oggetto del procedimento penale, non sono attesi nuovi sviluppi sul fronte sportivo.