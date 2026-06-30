Mondiali, alle 19 Costa d'Avorio-Norvegia: le formazioni ufficiali
Altra giornata dei Mondiali che si apre con un sedicesimo interessantissimo. Di seguito le formazioni ufficiali di Costa d'Avorio-Norvegia, partita valida per i per capire chi sfiderà il Brasile agli ottavi. Calcio d'inizio alle 19 italiane, si gioca ad Arlington.
COSTA D'AVORIO (4-1-4-1): Y. Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangaré; Pépé, Kessie, Inao Oulai, Diomandé; Bonny. A disp. Kone, Lafont, Adingra, Diakite, Diallo, Diomande, S. Fofana, Guessand, Guiagon, Ndicka, Operi, Seri, Singo, Touré, Wahi. All. Emerse Fae.
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sotloth, Haaland, Nusa. A disp. Selvik, Tangvik, Aasgaard, Aursnes, Bjorkan, Bobb, Falchener, Hauge, Langas, Larsen, Ostigard, Ryerson, Schjelderuo, Thorsby, Thorstvedt. All. Stale Solbakken. ARBITRO: Valenzuela (Venezuela)
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