Mondiali, Costa d’Avorio-Norvegia 1-2: Haaland manda gli scandinavi agli ottavi
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Erling Haaland è sempre decisivo: la Norvegia piega 2-1 la Costa d’Avorio nei sedicesimi del Mondiale e raggiunge il Brasile agli ottavi. Gli Elefanti dominano il primo tempo, ma al 39’ Nusa trova una magia per stappare la partita. Anche nella ripresa gli africani spingono, trovando il pari al 74’ con Diallo. Quando tutto lascia pensare ai supplementari, arriva il sigillo di Haaland all’86’ per spingere gli scandinavi al prossimo turno. Per l'obiettivo di mercato viola Thorstvedt solo 90' in panchina.
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