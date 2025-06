Mondiale per club, oggi altre due sfide con Psg e Bayern in campo

Dopo il Palmeiras e il Chelsea che hanno guadagnato per primi i quarti di finale del Mondiale per Club eliminando ieri sera rispettivamente il Botafogo e il Benfica (in una partita infinita per via di un'interruzione per allerta meteo), stasera altre quattro squadre si affronteranno agli ottavi. Si tratta di Psg e Inter Miami che scenderanno in campo alle 18 (ora italiana) e Flamengo e Bayern di scena invece alle 22. Domani sera alle 21 sarà la volta dell'Inter contro la Fluminense.