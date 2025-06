Lotito sui guai finanziari della Lazio: "Blocco non giusto, la norma così non può andare avanti"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito si è espresso sulla situazione finanziaria del club che mina la possibilità di fare mercato. Dopo aver chiarito con l'allenatore Sarri che ha deciso di rimanere pur in questa situazione da lui ignorata al momento della firma, il presidente biancoceleste ha spiegato a Il Messaggero: "La norma così non può andare avanti. Non rispecchia la situazione del club in questo momento perciò non è giusto che venga posto il blocco".

E su Maurizio Sarri aggiunge: "E’ carico. E’ una persona per bene e di qualità. Siamo entrambi abituati a onorare gli impegni presi. Tra l’altro, venendo dal mondo bancario, sa che la Lazio è una società sana e solida".