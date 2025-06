Dopo il saluto a Pioli, CR7 punta al Mondiale: "Ho ricevuto chiamate senza senso. Penso alla Nazionale"

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Ho ricevuto diverse offerte per giocare nel Mondiale per club, ma non credo che avessero senso. Preferisco riposarmi e prepararmi bene, perché questa stagione sarà lunga, c'è il Mondiale 2026. Voglio essere pronto per l'Al Nassr e per la nazionale...". Lo ha detto Cristiano Ronaldo in un'intervista sul canale YouTube dell'Al Nassr, spiegando la sua scelta di rinnovare il suo contratto fino al 2027 con la squadra di Saudi League. "Mi sono impegnato a cambiare le cose, non solo all'Al Nassr, ma anche in Arabia Saudita - ha aggiunto il portoghese, 40 anni -. Questo è il mio obiettivo, oltre ovviamente a vincere qualcosa di importante per l'Al Nassr, e ci credo ancora.

Ecco perché ho rinnovato il mio contratto per due anni. Credo che diventerò campione in Arabia. Il passato è passato. Ora dobbiamo essere positivi". (ANSA).