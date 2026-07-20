Mondiale a 64 squadre dal 2030, il presidente CONMEBOL conferma l'allargamento
Il Mondiale del 2030 sarà disputato con 64 nazionali partecipanti. Ad annunciarlo è stato il presidente della CONMEBOL, Alejandro Dominguez, che attraverso i propri canali social ha confermato l'intenzione di celebrare il centenario della Coppa del Mondo con un'edizione allargata rispetto a quella del 2026, la prima con 48 squadre. La notizia è stata riportata da Tuttomercatoweb.
L'edizione del 2030 si svolgerà principalmente tra Spagna, Portogallo e Marocco, mentre Uruguay, Argentina e Paraguay ospiteranno alcune gare celebrative per il centenario della competizione. Con l'aumento a 64 partecipanti resta ora da capire come verranno ridistribuiti i posti disponibili tra le varie confederazioni, un tema destinato ad aprire il dibattito nei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda il numero di qualificazioni riservate all'Europa.
A próxima se joga em casa! Em 2030, vem a Copa do Mundo de Uruguai, Argentina e Paraguai. Uma grande oportunidade para o futebol, para celebrar o Centenário da Copa com 64 equipes— Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026
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