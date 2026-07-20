Social Partita del Centenario, la Fiorentina All Star svela altri due partecipanti

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Il 2 settembre nello stadio Franchi come noto si giocherà la partita tra "Fiorentina All Star" e Legends di Operazione Nostalgia con le due squadre che svelano via via, sui social, i partecipanti. E la Fiorentina oggi ha annunciato altri due ex calciatori viola che scenderanno i campo, Giampaolo Pazzini e Massimo Gobbi.

I due si vanno ad aggiungere a Frey, Pizarro, Di Livio, Rossi, Dainelli, Mutu, Pasqual, Jorgensen, Tolo, Cois, Valero, Toni, Bressan e Torricelli.