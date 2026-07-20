Alessandro Buongiorno dovrà operarsi: il comunicato del Napoli

Alessandro Buongiorno dovrà operarsi: il comunicato del NapoliFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

Brutte notizie per il Napoli che perde il difensore Alessandro Buongiorno almeno per due-tre mesi visto che dovrà operarsi al menisco. Ecco l'ufficialità data dal Napoli stesso:

"Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!