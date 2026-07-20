Atta-Fiorentina, Damiani convinto: "Ottima operazione anche per l'Udinese"

vedi letture

Oscar Damiani, decano dei procuratori sportivi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva ha detto la sua, tra le altre cose, anche sull'operazione che ha portato Arthur Atta alla Fiorentina. L'agente si è detto convinto dalla scelta fatta dai viola: "Atta è un calciatore che apprezzo molto, soprattutto perché ha ancora un potenziale enorme da esprimere. Ha doti atletiche importanti, abbinate a una buona tecnica, e credo che abbia tutte le caratteristiche per imporsi a Firenze.

Il suo trasferimento rappresenta un'ottima operazione sia per la Fiorentina che per l'Udinese, un club che negli anni ha sempre saputo valorizzare i propri giocatori. Sono convinto che a Firenze ci sia entusiasmo per il suo arrivo e gli auguro di riuscire a confermare le aspettative. A mio avviso ha scelto l'ambiente ideale per continuare il suo percorso di crescita".