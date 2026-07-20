Social Koleosho intanto si allena sempre con il Burnley

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In attesa di capire il suo futuro, Luca Koleosho continua ad allenarsi nel Burnley. La squadra inglese è tornata dalla tournée americana ed oggi ha ripreso ad allenarsi nel proprio centro sportivo prima di alcune amichevoli con l'Espnyol e il Torino ad inizio agosto.

Tra i giocatori in campo appunto anche l'esterno azzurro, con la Fiorentina che, fatta la sua offerta, attende ancora una risposta dal club inglese.