Social Distefano saluta la Fiorentina: "Grazie Firenze, fortunato ad averne fatto parte"

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Filippo Distefano lascia la Fiorentina a titolo definitivo, trasferendosi all'Empoli dopo tanti vissuti a Firenze, crescendo nel settore giovanile viola. Lo stesso attaccante, con un lungo post su Instagram, ha voluto congedarsi dal mondo viola ripercorrendo la sua storia nel capoluogo toscano:

"Ciao Firenze,

Sento il bisogno di scriverti e di ringraziare questa città che mi ha accolto quando ero ancora un ragazzino, dandomi la possibilità di crescere, sbagliare e migliorare ogni giorno.

Mi sento fortunato per aver fatto parte di questa famiglia e per aver conosciuto persone meravigliose. Aver avuto la possibilità di esordire in Serie A e in Europa con questa maglia sono emozioni forti, che rimarranno per sempre impresse nel mio cuore.

Lascio qui tantissimi ricordi e legami profondi con persone a cui sarò legato per tutta la vita. In questi 10 anni mi sono sempre sentito voluto bene dal primo all’ultimo giorno.

Firenze sarà sempre una parte fondamentale di me. È anche grazie a tutto quello che mi avete dato se oggi mi sento pronto per una nuova sfida e per nuove emozioni da vivere.

A voi tifosi, che vivete ogni emozione al massimo e con una passione unica…..anche se ho trovato poco spazio in campo, ho sempre sentito il vostro calore. Grazie per avermi fatto capire cosa significa la Fiorentina per Firenze".