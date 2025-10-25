Mkhitaryan sostituito per un problema al flessore: Fiorentina in dubbio

Henrik Mkhitaryan si è fatto male e rischia di saltare la prossima partita dell'Inter contro la Fiorentina in programma mercoledì prossimo. Il centrocampista armeno è uscito dal campo per far spazio a Zielinski durante la partita persa 3-1 con il Napoli. Il motivo della sostituzione - riporta TMW - è stata necessaria a causa di un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra, con gli esami strumentali delle prossime ore che spiegheranno meglio l'entità dell'infortunio ed i tempi di recupero. Ma la sua presenza mercoledì a San Siro è in forte dubbio.