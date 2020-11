MILENKOVIC AL 90', Testa bassa e pedalare. Mister...

Dopo il pareggio con il Parma, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato così a DAZN: "È stata una partita tosta. Tutte e due le squadre volevano fare punti, noi abbiamo avuto il possesso ma davanti potevamo essere più cattivi. Non siamo riusciti oggi a segnare speriamo di farlo dalla prossima. Come mai non sono stati fatti cambi in attacco? Va chiesto al mister, non devo rispondere io".

Cosa pensa la squadra?

"Ultimamente abbiamo preso tanti gol e oggi era importante non prenderne. È stato importante, peccato non aver vinto. Il gruppo? Ci parliamo tanto in campo. Siamo uniti e questo è ciò che conta di più".

Tecnico sotto pressione?

"Si scrive tanto però noi siamo concentrati sul campo. Conta solo quello. Dobbiamo tornare la squadra post-Covid. Qualche episodio non è andato a nostro favore e quello conta nel calcio. Per noi però ora conta solo testa bassa e pedalare".