MILAN, Verso l'esclusione da EL. La Roma e l'ICC...

Crescono le indiscrezioni che raccontano di un accordo in vista tra il Milan e l’Uefa che, in qualche modo, dovrebbe chiudere la complicatissima controversia sul fair play finanziario. Lo scenario che prende forza è quello di un compromesso che vedrebbe il Milan rinunciare alla Coppa conquistata sul campo in cambio di più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio (al momento nella condanna Uefa fissato al 2021). Il Milan rinuncerebbe a giocare l’Europa League, ma potrebbe mettere fine alla spirale di sanzioni, stabilendo un percorso di rientro. In Europa a quel punto andrebbe il Torino e la Roma potrebbe essere ammessa direttamente ai gironi, saltando i preliminari. Di conseguenza i giallorossi renderebbero vana la rinuncia alla International Champions Cup dove la Fiorentina ha preso il suo posto proprio perchè la squadra di Fonseca deve, per adesso, partecipare ai preliminari di Europa League.