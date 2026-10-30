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Mastantuono omaggia Maradona: "Come ti aspettavi di fare quel gol?!"
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Oggi sarebbe stato il compleanno di uno dei calciatori più forti di sempre, Diego Armando Maradona, rimasto nella leggenda di questo sport. Il "Pibe de Oro", scomparso il 25 novembre 2020, avrebbe compiuto 60 anni. Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina, ha voluto omaggiare il suo idolo connazionale pubblicando su Instagram l’immagine di uno dei suoi gol più celebri - 22 giugno 1986 contro l’Inghilterra - e scrivendo: "Come ti aspettavi di poter arrivare fin lì?!".
Di seguito il post originale diffuso dal classe 2007 attraverso i suoi canali social:
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