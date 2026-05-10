Milan sotto di due gol al 45' contro l'Atalanta, pioggia di fischi a San Siro

Milan sotto di due gol al 45' contro l'Atalanta, pioggia di fischi a San SiroFirenzeViola.it
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Ieri alle 21:55News
di Alessandro Di Nardo
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Pioggia di fischi a San Siro alla fine del primo tempo della sfida contro l'Atalanta. Il Milan è sotto di due gol, protagonista di una prestazione non all'altezza nel momento decisivo della stagione, con la corsa alla Champions League tutta aperta. Continua poi la contestazione all'ad Giorgio Furlani, con la Curva Sud che ne chiede l'addio. Al 45' la decidono per adesso le reti di Ederson e Zappacosta. (ANSA).