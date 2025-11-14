Milan, sconfitta per 3-2 in amichevole contro l'Entella

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Amichevole contro l'Entella a Solbiate Arno per il Milan che vuole così mettere minuti nelle gambe ai giocatori reduci dagli infortuni e visionare i giovani. I rossoneri escono sconfitti dal test per 3-2. Gol di Pulisic in apertura, poi pari al 34' dell'Entella con Ankeye, si porta di nuovo avanti il Milan con Borsani poi 2-2 di Boccadamo e a tre minuti dalla fine gol vittoria di Debenedetti per l'Entella. In campo per 90' Pulisic, Jashari, Estupinan e Fofana, mentre solo un tempo di gioco per Loftus Cheek come da programma. (ANSA).