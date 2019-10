MILAN, Inconterà la UEFA per settlement agreement

Come scrive TuttoMercatoWeb.com, il Milan, con l’esclusione dalle coppe dello scorso giugno, ha sanato la sua posizione davanti alla UEFA in materia di Fair Play Finanziario fino all’esercizio 2017. Nelle prossime settimane inizieranno i colloqui con la stessa UEFA per analizzare la situazione e guardare al possibile percorso di settlement agreement che verrà avviato nel momento in cui il Milan chiederà la licenza UEFA per la stagione in cui si qualificherà alle coppe europee.

Di fatto, a maggio, se il Milan sarà in Europa, verrà sottoscritto il settlement agreement che avrà come periodo incriminato i bilanci 2018-2019-2020, con quest’ultimo che sarà presentato in maniera preventiva e non definitiva, perché verrà chiuso al 30 giugno 2020.