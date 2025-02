Milan-Hellas Verona, ecco le formazioni ufficiali del posticipo del sabato

Terminate le emozioni di Lazio-Napoli il sabato di Serie A continua con la sfida tra Milan e Verona, in programma alle 20:45. I rossoneri dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord si preparano a ospitare a San Siro la squadra di Zanetti in una partita che entrambe le formazioni vorranno vincere a ogni costo. Ecco le formazioni ufficiali del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Musah, Fofana; Sottil, Reijnders, Joao Felix; Santiago Gimenez. All. Conceição.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos, Sarr. All. Zanetti.