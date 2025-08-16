Gasperini: "Mercato? Serve fare altro ma Roma ferma da 20 giorni"

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Questa è una squadra che ha delle qualità. Bisogna cercare di migliorarla ma con la società c'è una situazione di grande chiarezza e condivisione su ciò che bisogna fare", così Gian Piero Gasperini dopo il pari per 2-2 contro il Neom nell'ultimo test pre campionato prima dell'esordio di sabato prossimo contro il Bologna il campionato. Continuando ancora parlando di mercato, Gasperini ha aggiunto: "Vediamo cosa succederà in questi prossimi 15 giorni. Koné è indubbiamente un giocatore molto forte, sarebbe una perdita cederlo. Bisogna vedere cosa si può fare da qui a fine mercato perché la situazione del FairPlay finanziario è sotto gli occhi di tutti". Poi ha concluso: "Star fermi a me non piace, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato.

Se possibile bisogna fare ancora qualcosa senza perdere giocatori. Quello che la società deve fare è chiaro, io sono stato chiarissimo. Speriamo di poterlo fare". Infine, nessuna risposta alle domande su Leon Bailey e Jadon Sancho, obiettivi dichiarati della Roma ma non ancora giocatori giallorossi. (ANSA).