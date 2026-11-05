Il Milan in campo in Europa League col Ferencvaros: le formazioni ufficiali

Dopo il successo per 3-1 nel derby contro l'Inter, il Milan di Ruben Amorim torna in campo in Europa League. Nelle prime tre giornate i rossoneri hanno raccolto appena 3 punti, frutto del 4-0 sul campo del Salisburgo, a fronte delle sconfitte contro Benfica e Bournemouth. Di fronte ci sarà il Ferencvaros di Balázs Borbély, partito a punteggio pieno nella fase campionato: tre vittorie su tre contro Celtic, Viktoria Plzen e Torreense. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Ferencvaros:

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero, Á. Nagy, Cornu; Zachariassen, Joseph, Birmancevic. Allenatore: Balázs Borbély