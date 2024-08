MILAN, Altra cessione in mediana? Bennacer out

FirenzeViola.it

Ismael Bennacer potrebbe proseguire la sua carriera all'Al-Qadisiyah FC, club di Saudi Pro League che ha a lungo inseguito (senza successo) l'attaccante della Roma Paulo Dybala. Dall'Algeria, e nello specifico il portale 'Dzballon', riportano di un'offerta per il centrocampista classe '97 da quindici milioni di euro netti a stagione, ovvero quattro volte il suo stipendio attuale. Non solo: per il club rossonero è pronta un'offerta complessiva da 40 milioni di euro. Bennacer questa mattina non si è presentato a Milanello, per il terzo giorno di fila, pur non avendo problemi fisici. Un chiaro segnale di come la sua assenza sia legata a motivazioni di calciomercato.