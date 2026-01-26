Dagli inviati Messa in suffragio, dal Duomo prendono la parola Dodo, Severini e Bonanno

Si sta svolgendo in questi minuti la messa in suffragio di Rocco Commisso, all'interno del Duomo di Firenze. Il presidente della Fiorentina, dopo le esequie negli Stati Uniti della scorsa settimana, viene commemorato adesso nel capoluogo toscano e nel corso della funzione in suo onore, hanno preso la parola dall'altare Dodo, Emma Severini e Piergiorgio Bonanno. I tre giocatori delle rispettive squadre (prima squadra maschile, femminile e primavera) hanno letto la preghiera dei fedeli, dopo l'omelia del cardinal Betori. Qua sotto l'immagine di Dodo sull'altare: