Firenze saluta Commisso: Catherine e Joseph confermano il prosieguo alla Fiorentina

19:52 - Alla fine della messa in suffragio, anche l'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha ricordato con i giornalisti la figura di Commisso: "Joseph e Catherine saranno come Rocco: determinati"

19:50 - Messa terminata, lungo applauso ricevuto dalla famiglia Commisso all'uscita dalla cattedrale. Un momento toccante con cui i presenti si sono stretti attorno a Joseph e Catherine, che hanno ringraziato all'esterno del Duomo.

19:40 - Anche Joseph Commisso, figlio di Rocco e Catherine, conferma - parlando dall'altare del Duomo - che la sua famiglia resterà alla guida della Fiorentina: "Con Ferrari e Stephan continueremo a portare avanti il percorso già iniziato"

19:25 - Catherine Commisso, vedova del presidente viola, parlando dall'altare conferma che la famiglia Commisso resterà alla guida del club: "Con grande sforzo, porteremo avanti tutte le sue attività"

18:48 - Ed ecco Dodo, Emma Severini e Piergiorgio Bonanno, rispettivamente calciatori viola di prima squadra maschile, femminile e primavera. I tre tesserati hanno partecipato alla preghiera dei fedeli, dopo l'omelia, parlando direttamente dall'altare.

18:37 - Finisce l'omelia del cardinal Betori. A breve prenderanno la parola alcuni tesserati della Fiorentina.

18:20 - Proseguono ad arrivare i volti noti del mondo del calcio e dello sport. Da poco ha fatto il suo ingresso nel Duomo di Firenze anche Andrea Abodi, ministro dello sport, Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, ma anche grandi ex viola come Giancarlo Antognoni, Sebastien Frey e Francesco Toldo.

18:14 - Ecco il pensiero di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: "Ha inciso il suo nome nella storia di Firenze e della Fiorentina"

18:08 - Questo il ricordo di Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera: "Commisso un buon padre di famiglia, non faceva distinzione di ruoli"

18:00 - Inizia la messa.

17:59 - Anche l'ex allenatore viola, Beppe Iachini, presente in Duomo, ha rivolto un pensiero a Rocco Commisso: "Nessun presidente ha fatto ciò che ha fatto lui in così poco"

17:56 - Ha preso la parola, prima della messa, il difensore viola Pietro Comuzzo: "Ho sempre percepito Commisso come un secondo papà"

17:54 - Sta per iniziare la messa in suffragio. All'interno del Duomo, hanno fatto il loro ingresso Paolo Vanoli, tecnico viola, la dirigenza con Alessandro Ferrari e Roberto Goretti, e anche tutta la famiglia Commisso, a partire da Catherine. Con loro la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e Giuseppe Barone, figlio del compianto dg viola, braccio destro di Commisso per tutta la vita.

17:46 - Continuano ad arrivare fiumi di persone legate al mondo del pallone. Tra queste, il presidente federale Gabriele Gravina, l'ad del Bologna Claudio Fenucci, l'ad della Serie A Luigi De Siervo, l'ex giocatore Gianluca Pessotto.

17:35 - Proprio il patron del Pisa, Corrado, ha ricordato Commisso con i media presenti, tra cui noi di FirenzeViola: "Vedevamo il calcio alla stessa maniera"

17:24 - In arrivo in Piazza Duomo anche diversi volti del calcio italiano. Tra questi, il presidente del Sassuolo, Carlo Rossi, e il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado.

17:20 - Prime parole in ricordo di Rocco Commisso. A parlarne, dal Duomo di Firenze, è l'ex centrocampista Borja Valero: "Era sempre vicino alla squadra. Per noi fu come un padre"

17:14 - Al Duomo arrivano anche tutte le squadre del settore giovanile viola e la squadra femminile.

17:05 - Sono arrivati, intanto, il dg viola Alessandro Ferrari, Catherine e Joseph, rispettivamente moglie e figlio dell'ex patron viola.

La Fiorentina, Firenze e tutto il mondo del calcio salutano per l'ultima volta Rocco Commisso. Il presidente viola, andatosene una decina di giorni fa all'età di 76 anni, verrà ricordato con una messa in suffragio presso il Duomo, dalle ore 18. Sul posto, con l'arrivo di tutta la società viola, si stanno recando anche tanti volti legati dal passato alla maglia viola.